В Министерстве здравоохранения рассказали, какие симптомы возникают при влиянии постковидного синдрома на психическое здоровье. Рекомендуют обратиться к семейному врачу, в случае их обнаружения. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Что такое постковидный синдром

Постковидный синдром – симптомы и признаки, которые могут возникнуть во время болезни или после выздоровления от коронавируса и сохраняются в течение длительного периода. Симптомы постковидного синдрома при воздействии на психическое здоровье сильная усталость, нарушение сна, памяти, концентрации внимания и спутанность мыслей; общая тревожность, которая может возникать не только из-за выздоровления от коронавируса, но и от изоляции и карантина; изменения настроения, депрессивные состояния, отрицательные и суицидальные мысли; искривление обоняния, зрительные, слуховые и тактильные галлюцинации.