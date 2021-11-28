В Одессе не смог приземлиться летевший из Киева самолет. Причиной тому стал густой туман. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Думская". Борт Boeing 737-8HX авиакомпании Bees Airlines вылетел из Киева в 5:44, на 20 минут позже расписания, и прибыл в Одессу в 6:56, однако из-за тумана не пошел на посадку и совершил несколько кругов над городом, а затем направился обратно в столицы. В 8:25 самолет приземлился в Борисполе. Одесский аэропорт успешно принял следующий самолет в 8:36 утра – из Стамбула прибыл Airbus 321 "Турецких авиалиний". Напомним, синоптики Укргидрометцентра сделали предупреждение о тумане в Украине.