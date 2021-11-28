В ООС ответили на возможные обвинения в нарушении минских договоренностей. Назвали условия, при которых военные открывают огонь на Донбассе. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Отмечается, что средства поражения калибром более 100-мм были отведены от линии соприкосновения. В то же время, украинские военные открывают огонь исключительно в ответ на обстрелы со стороны боевиков Российской Федерации, когда возникает угроза жизни и здоровью защитников и мирных жителей.

"Объединенные силы неукоснительно соблюдают минские договоренности", — пишет прессслужба ООС.