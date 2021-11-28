Ксения Мишина наслаждается отдыхом в ОАЭ, куда, к слову, отправился целый десант украинских звезд. Да, актриса с удовольствием делится эффектными кадрами в купальниках и соблазнительных нарядах, демонстрируя женственность и сексуальность. Как оказалось, далеко не все оценили такую откровенность актрисы, поэтому ей пришлось обратиться к сетевым критикам с личной страницы в Instagam. Она запостила серию красочных фото в монокине, продемонстрировав волнующие изгибы и стройные формы.

Ксения Мишина показала фигуру в купальнике (фото: instagram.com/misha.k.ua) Ксения отметила, что не боится поднимать болезненные вопросы общества, и хотела бы поговорить о принятии женщиной без стыда. На такие размышления и тематику нового поста ее натолкнули негативные комментарии, посыпавшиеся на актрису после публикации соблазнительных пляжных снимков. "Вчера, застигнув свои фото в купальнике, я получила много жестких комментариев. И пройдя по аккаунтам этих женщин и мужчин, я увидела закрытые профили, закомплексованных людей, которые не позволяют себе быть собой", — поделилась наблюдениями актриса.

Ксения Мишина ответила на критику своих пляжных фото (фото: instagram.com/misha.k.ua) Ксения добавила, что тело женщины прекрасно, и это личное дело, как она его демонстрирует и как им наслаждается. "Пошлость — это безвкусица, а красивые снимки тела — искусство. Если вас это задело — это ок, не надо стесняться, займитесь своей личной жизнью, насладитесь, наконец, тем, что дала вам природа", — призвала Мишина. Также она ответила на претензии в свой адрес. Например, ее упрекали, что медетативные и духовные практики несовместимы с открытой демонстрацией форм на публике.

Ксения призвала не стесняться показывать женственность (фото: instagram.com/misha.k.ua) "Медитация – это инструмент работы с сознанием, а не публичное признание в посвящении в монашеский сан. Все, кто написал об этом – займитесь развитием, хотя бы прочтите Википедию, и вы поймете, что ваша точка зрения очень ограничена вашим незнанием вопроса", — парировала актриса. В конце своего послания Ксения обратилась к подписницам с призывом: "если не давать ходу своей женственности, не позволять себе наслаждаться и кайфовать от себя, это чревато проблемами со здоровьем, и не говорите, что вас не предупреждали!". Напомним, что экс-бойфренд Ксении Мишиной и победитель "Холостячки" Александр Эллерт подтвердил информацию о расставании с актрисой.