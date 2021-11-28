Соль в приготовлении блюд имеет большое значение. Однако врачи постоянно напоминают о том, что употребление соли в больших количествах вредно для здоровья. Без нее большинство блюд приобретают пресный вкус. Но выход есть – соль можно заменить полностью другими специями. Какие специи помогут сделать блюдо без соли ароматным и вкусным, рассказали в Sovetnews. Полноценный вкус блюдам можно придать и без добавления соли. В этом помогут различные пряности и специи: базилик, шалфей, орегано, майоран, чабрец, чабер, кориандр, тмин, эстрагон, фенхель и кумин. 1. Вкус Италии В равной пропорции нужно смешать базилик, орегано, майоран, чабрец, черный, белый и красный молотый перцы. Такая смесь идеально подойдет для супов, горячих овощных, мясных и рыбных блюд. 2. Прованские травы Смешиваем базилик, мяту, шалфей, чабрец, чабер орегано, майоран – в равной пропорции или по собственному вкусу. Подходит для бульонов, супов, соусов, салатов, мясного фарша, тушеного мяса, блюд из картофеля и субпродуктов. 3. Китайские специи Измельчите в кофемолке 2 ч. ложки порошка имбиря, 1 ч.ложку корицы, 10 бутончиков гвоздики, 20 горошин душистого перца и 12 ч. ложки аниса. Использовать такую смесь можно для любых блюд из мяса, птицы, рыбы и овощей. 4. Острая азиатка Смешайте 1 ч. ложку кумина (зиры), 2 ст. ложки молотой паприки, 1 ч. ложку молотого красного острого перца, 1 ст. ложку гранулированного чеснока, 1 ст. ложку куркумы и 1 ст. ложку порошка имбиря. 5. Чесночная смесь 3 зубчика чеснока, 2 стакана грецких орехов, 100-150 мл растительного масла, 3 ст. ложки лимонного соуса. Разотрите чеснок с орехами, добавьте масло и тщательно перемешайте в состояние пюре, затем добавьте сок лимона и снова перемешайте. Отлично подходит для салатов, мясных и овощных блюд. 6. Кунжутный Семена кунжута прекрасно подходят для салатов и придают им пикантности. Они могут изменить вкус блюда и отсутствие соли становится незаметным. Самый подходящий для салата не белый, а черный кунжут. Напомним, ранее мы писали о том, как нужно правильно хранить чеснок дома – мы всю жизнь делали это неправильно. А также рассказывали о том, какие специи всегда должны быть на вашей кухне – советы лучших кулинаров мира.