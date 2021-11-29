Противники вакцинации от COVID-19 не добились ничего массовыми митингами, и теперь они сменят тактику. Антивакцинаторы намерены устраивать пикеты прямо возле пунктов вакцинации.

Об этом пишет «Сегодня».

По словам участницы акций, они рассчитывают отговорить людей, которые решили на вакцинацию прямо перед прививкой:

«У нас обсуждается такой вопрос, чтобы влиять на тех, кто пришел делать прививку. Так сказать, чтобы напрямую влиять на тех, кто решил делать себе укол. Также есть планы на выходных устроить пикет у посольства Австралии, чтобы поддержать некоторых единомышленников из этой страны».

Издание сообщает, что такие акции будут в поле зрения силовиков и спецслужб.

«Мы не занимаемся прессингом активистов, но подчеркиваем, что стоим на страже нацбезопасности Украины. Всем гражданам, которые намереваются принимать участие в каких-либо акциях, рекомендуем анализировать информацию об организациях, которые проводят такие акции», – сообщили в СБУ.

Напомним, 24 ноября противники вакцинации пришли к зданию СБУ, где требовали освободить своего лидера Остапа Стахива.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины увидели российский след в марше антивакцинаторов, прошедшем сегодня в Киеве. В ведомстве считают, что акция направлена на максимальное уменьшение уровня вакцинации в Украине.