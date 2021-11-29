Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, оправдавшего Алексея Святогора, который подозревается в жестоком обращении с животными. Киевская городская прокуратура будет решать вопрос его обжалования в кассационном порядке после ознакомления с текстом приговора.

Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила в комментарии «Украинской правде». Решение принято 29 ноября. Оправдательный приговор догхантеру был вынесен в январе 2021 года.

Отметим, мужчина обвинялся по частям 2 и 3 статьи 300 УКУ – ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости. Он был оправдан «в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого есть состав уголовных правонарушений». 16 февраля Киевская прокуратура подала апелляционную жалобу.

Напомним, Святогор открыто убивает бездомных животных даже не прячась. В 2018 году правоохранители задержали его. Суд взял догхантера под стражу на два месяца без права на залог. Позже Шевченковский райсуд Киева отпустил догхантера Святогора под круглосуточный домашний ареста с запретом покидать место своего проживания.

Зоозащитники не раз отмечали, что деятельность Святогора и его сообщников уже не ограничивалась одними убийствами бездомных животных – он вербовал в свои ряды психически нестабильных людей и детей, которые уже убивали не бездомных, а всех подряд.



