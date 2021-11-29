24 ноября во Всемирной организации здравоохранения сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса в Южной Африке.

Как сообщает в Министерстве здравоохранения, этот вариант имеет большое количество мутаций.

Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения «Омикроном» (Omicron) по сравнению с другими штаммами.

Пока нет информации о том, что симптомы штамма «Омикрон» отличаются от симптомов других вариантов COVID-19. Определение уровня тяжести варианта «Омикрон» и специфических аспектов займет от нескольких дней до нескольких недель. При этом специалисты из ЮАР отмечают, что при заражении новым вариантом коронавируса не пропадают обоняние и вкус, однако наблюдается повышение температуры и упадок сил. Кроме того, у большинства пациентов также зафиксирован учащенный пульс. Врачи отмечают, что Omicron-штамм в первую очередь распространяется среди молодых людей.

Об обнаружении случаев заражения штаммом «Омикрон» уже сообщил ряд европейских стран, Канада, Австралия, Израиль и Гонконг.

ВОЗ призывает соблюдать правила безопасности, чтобы минимизировать риск заболевания COVID-19.

Как сообщалось ранее, завод фармацевтической компании «Лекхим» в Харькове сможет разливать более 10 000 доз вакцины от COVID-19 в час.

Напомним, расходы медучреждений на лечение пациентов с COVID-19 покрывает государство через Национальную службу здоровья Украины. Однако деньги компенсируются не за каждого COVID-пациента, а за количество медицинских бригад, которых в больнице должно быть не менее четырех (одна обслуживает около 20 человек).

