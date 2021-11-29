Российская компания "Газпром" считает цены на газ в Европе на уровне 1000 долларов за тысячу кубометров устойчивыми. Газовый монополист также не видит предпосылок для их понижения в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. Как отметил в комментарии агентству топ-менеджер "Газпрома", цены на газ в районе 1000 долларов за тысячу кубометров остаются устойчивыми. По его словам, в ближайшие месяцы компания не ожидает их понижения. Также он заявил, что высокие цены на газ уже начали оказывать негативное влияние на спрос. Представитель российской компании добавил, что прибыль "Газпрома" в 2022 году может превысить показ текущего года. Он также заявил, что экспорт газа останется на уровне 2021 года. Напомним, ранее в Германии заявили, что российский газопровод "Северный поток-2" может начать работу без сертификации при определенных обстоятельствах.