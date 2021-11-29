Генеральный директор Twitter Джек Дорси уходит с должности. Акции компании уже демонстрируют рост по этим новостям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC. Как сообщает CNBC со ссылкой на источники, Дорси намерен уйти с должности генерального директора Twitter. Акции сервиса микроблогов на этом фоне уже подскочили более чем на 11%. Отметим, в настоящее время Дорси являются CEO Twitter и Square – своей компании, специализирующейся на цифровых платежах. Дорси является также основателем Twitter, его состояние оценивается более чем в 14 млрд долларов. Напомним, весной Дорси продал первую публикацию в своей социальной сети за 2,9 млн долларов на аукционе Valuables. Твит продали как невзаимозаменяемый токен (NFT). Также сообщалось, что Twitter запустил функцию вознаграждения любимых авторов биткоинами.