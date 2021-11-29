Известный львовский блогер Александр Залиско громко отпраздновал свой день рождения, который совпадает с Днем памяти Голодомора. Он устроил вечеринку с эротическим шоу и танцами.

О скандале пишет «Сегодня».

На снимках с праздника видно, что гости веселились, как могли. Праздник вел известный украинский ведущий Владимир Остапчук, а сам Залиско попробовал себя в роли диджея с крыльями на плечах.

После того, как блогер начал публиковать видео с вечеринки в своих соцсетях, на него навалилась волна критики, ведь в этот день в Украине официальный день скорби. Кроме того, среди подарков блогеру был билет на шоу российского стендап-комика Павла Воли в Германии.

Залиско ответил, что «не выбирал день, когда ему рождаться» и что он будет праздновать свой день рождения «как захочет».

17 ноября в пункте пропуска «Киев (Жуляны)» пограничники остановили гражданку Российской Федерации, которая летом 2021 года нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины, незаконно посетив АР Крым.

Киевская блогерша Таисия Маламан (di.rubens в Tik-Tok) подала в суд иск против офицера ВСУ и бойца ООС Анатолия Штефана, требуя материальной компенсации.