Большой астероид 2018 AH, которые пройдет рядом с Землей в 2028 году, может в случае столкновения вызвать более массовые разрушения, чем атомная бомба.

Правда, ученые утверждают, что сейчас он неопасен для Земли, ведь пройдет от нее на расстоянии 4,5 млн км, пишет The Science Times.

Астероид ранее уже пролетал вблизи нашей планеты – в 2018 году, тогда оборудованию NASA не удалось обнаружить его присутствие в околоземном пространстве из-за его затененности.

Сообщается, что астероид сопоставим своими размерами с монументом Вашингтона. Ожидается, что он пройдет мимо Земли 27 декабря. Если бы астероид упал на Землю, мощность взрыва могла достигнуть 12 мегатонн.

По уровню опасности объект 2018 AH отнесен к категории «Аполлон», или максимальному – орбиты таких объектов имеют точки пересечения с орбитой Земли.

Он сопоставим с астероидом, который взорвался на реке Подкаменная Тунгуска в Сибири 30 июня 1908 года. Тогда сотрясения и радиоволны ощущались даже в Вашингтоне и Индонезии.

В октябре NASA запустила свой первый космический зонд Lucy стоимостью почти 1 млрд долларов. С его помощью планируется исследовать троянские астероиды вблизи Юпитера.