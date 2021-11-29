Математика является обязательным предметом государственной итоговой аттестации, которую выпускники 11 классов составляют в форме ВНО. Эта наука сложна, поэтому неудивительно, что только единицы уверены, что получат максимальные 200 баллов. А остальным выпускникам стоит успокоиться, принять во внимание особенности проведения тестирования и прочитать советы в нашем материале ниже. Об этом Styler рассказали эксперты онлайн-школы "На Урок". В 2022 году на выполнение тестовой работы отведено 180 минут, общее количество задач – 32. Максимальный результат, который можно получить при сдаче тестирования, равен : 40 тестовых баллов для ВНО уровня стандарта; 62 тестовым баллам для ЗНО профильного уровня. Сертификационная работа содержит задания четырех форм: 1. Задание с выбором одного правильного ответа (№1-16). В каждой задаче нужно выбрать один правильный вариант из предложенных 4-х или 5-ти вариантов ответа (оценивается в 1 балл). Обратите внимание! Если в бланке ответов указан неправильный ответ, более одного ответа или несколько вариантов ответов, задание оценивается в 0 баллов. 2. Задание на установление соответствия ("логические пары") (№17-20). Смысл задачи состоит в установлении соответствия между информацией, размещенной в столбцах, обозначенных цифрами (слева) и буквами (справа). Каждое правильно установленное соответствие оценивается в 1 балл. Если сделано более одной метки в строке и/или колонке, или не указано никакого правильного соответствия, задание оценивается в 0 баллов. 3. Задание открытой формы с кратким ответом (№21-29): структурированные задачи открытой формы с кратким ответом (№21-24) Эти задачи предусматривают решение задачи и имеют основание и две части. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, а если оба ответа неправильны, или задание не выполнено, вы получите 0 баллов; неструктурированная задача открытой формы с кратким ответом (№25-29). За правильное решение каждой задачи вы получите 2 балла. 4. Задание открытой формы с развернутым ответом (№30-32). Решение задач в задачах №30, 32 оценивается от 0 до 6 баллов, а в задании №31 – от 0 до 4 баллов. Задача считается выполненной, если в бланке ответов приведены, проиллюстрированы (рисунки, графики) и обоснованы все этапы решения со ссылкой на математические факты. Также следует учесть, что задачи, решенные в черновике, не проверяются и не учитываются. Советы от экспертов, как успешно составить ВНО Эксперты рекомендуют не оставлять изучение правил и формул "на потом", записывать в тетрадь свои типичные ошибки и наиболее коварные математические факты, которые вы постоянно забываете. Чтобы уложиться в отведенные 180 минут, следует определить приоритеты и распределить время выполнения задач. Например, при проведении самостоятельных тестирований, аналогичных настоящему экзамену, можно выделить: 40 минут – на тесты; 20 минут – на установление соответствий; 40 минут – на задание открытой формы с кратким ответом; 70 минут – на задание открытой формы с развернутым ответом; 10 минут – на перенос результатов в бланк ответов. Соблюдение дедлайна при подготовке к ВНО позволит эффективно управлять временем на экзамене. Как не потерять равновесие на тестировании и использовать весь потенциал знаний и навыков Сначала выполняйте самые легкие задачи. Это снизит уровень волнения и придаст уверенность в собственных силах с первых минут тестирования. Думайте о той задаче, которую вы выполняете именно сейчас. Не сосредотачивайтесь на том, как вы ответили на предыдущий вопрос или можете ответить на следующие. Максимальная концентрация – здесь и сейчас! Не зацикливайтесь на одном задании. Если оно кажется легким, но в течение 2-3 минут не возникает никакой идеи по его решению, переключитесь на следующее. К нему вы сможете вернуться и поразмыслить дольше, если у вас останется время. Тренируйте память, старайтесь по возможности минимизировать мыслительные усилия. Внимательно проверяйте все варианты. Иногда правильный ответ легко найти, используя метод исключения. Используйте разные способы решения. Если вы не знаете, как решить задачу традиционным способом, попробуйте схитрить и применить тот, которым вы владеете. Не заводите себя в тупик. После выполнения определенного количества задач отдохните и переключите внимание – посмотрите в окно, подумайте о чем-нибудь приятном. Лучше сделать меньше, но верно! Внимательно читайте условия каждой задачи. Прежде чем обводить ответ в бланке, еще раз прочтите условие. Это позволит не допустить досадную ошибку, например, внесение не конечного, а промежуточного ответа. Не оставляйте задачи без ответа. Если вы понимаете, что с этой задачей вам не справиться, исключите очевидно неправильные варианты и выберите наиболее вероятный. А если времени совсем мало, поставьте отметку в любом варианте, полагаясь на свой нрав. Выясните, как правильно заполнить бланк ответов. Чтобы не потерять драгоценные баллы, ответы следует переносить правильно! Предварительно ознакомьтесь с инструкцией заполнения бланка, выясните, как правильно исправить поставленную отметку. Проанализируйте критерии оценки задач с развернутым ответом. За последние сложные задачи можно получить 16 баллов из максимальных 60. Согласитесь, это весомый аргумент, поэтому стоит хотя бы попытаться их решить! При подготовке ознакомьтесь с критериями и схемами оценки задач ВНО предыдущих лет, попробуйте выполнить задание и проанализируйте работу. Этот анализ поможет понять, сколько баллов можно получить на каждом этапе и как получить максимум. "Не волнуйтесь! Верьте в собственные силы, вдумчиво читайте условия задания и не торопитесь! И у вас все получится!" – посоветовали напоследок эксперты. Уровни внешнего независимого оценивания по математике — разные В 2022 году учащиеся могут выбрать один из двух вариантов экзамена – профильный или уровень стандарта. Их принципиальное отличие состоит в том, что: ВНО уровня стандарта составляют учащиеся, изучавшие математику на соответствующем уровне. Результат экзамена будет засчитан как результат ГНА, но при приеме в высшие образования он не учитывается. ВНО профильного уровня должны выбрать ученики, которые планируют поступать в ЗВО (и этот предмет конкурсный для выбранной специальности), и школьники, которые изучали математику на профильном уровне. Именно результат выполнения всех задач экзамена будет учитываться как конкурсный балл для поступления. Следовательно, выбор тестирования зависит от уровня изучения математики в школе и планов поступления в вуз. Чтобы решить, какой вариант тестирования вам понадобится, нужно ознакомиться с перечнем конкурсных предметов выбранного вуза. Когда будет ВНО 2022 Регистрация на тестирование будет проводиться с 1 февраля по 9 марта 2022 года. До 29 апреля зарегистрированные участники тестирования смогут загрузить онлайн-пропуск на ВНО. Тестирование основной сессии ЗНО-2022 пройдет с 23 мая по 17 июня. Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня. Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок проведения внешнего независимого оценивания.