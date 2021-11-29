Три человека погибли, еще один получил травмы в результате аварии, которая произошла на трассе «Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь».

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Около 7:40 водитель автомобиля «ВАЗ 2108» совершал движение по проезжей части автодороги «Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь» со стороны Запорожья в направлении Днепра в правой полосе движения. Автомобиль «Skoda Oсtavia» под управлением водителям 1986 года рождения двигался в попутном направлении, по левой полосе.

В это же время в попутном направлении, по левой полосе, совершал движение водитель автомобиля «Skoda Oсtavia» 1986 года рождения.

Столкновение произошло, когда водитель ВАЗа вблизи села Красный Яр изменил направление своего движения влево с целью развернуться. Водитель ВАЗа и пассажиры: женщина 1949 года рождения и мужчина 1956 года погибли. Водитель «Skoda Oсtavia» с травмами госпитализирован в больницу.

Мать 16-летнего Николая Харьковского, который стал виновником смертельной аварии в Харькове, впервые дала большое интервью. Она заявила, что не разрешала сыну садится за руль, плохое влияние на парня оказало его окружение — он стремился казаться человеком из более высших социальных слоев.

Родителей 16-летнего Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, могут привлечь к уголовной ответственности. В их отношении открыто уголовное производство по двум статьям, продолжается следствие.