В понедельник, 29 ноября, в Волынской области в отделении патрульной полиции один из правоохранителей покончил с собой. Он застрелился в туалете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Волынские новости". Трагедия произошла в городе Ковеле по улице Драгоманова примерно в 12:00. Известно, что полицейский вышел в туалет. Через некоторое время его коллеги услышали выстрел. Они побежали в туалет, где обнаружили тело 28-летнего копа с огнестрельным ранением. На место происшествия вызвали врачей скорой помощи. Медики прибыли оперативно, однако спасти мужчину не удалось. Напомним, 29 ноября в результате огнестрельного ранения в больнице скончался сотрудник полиции. Его накануне подстрелили во время охоты.