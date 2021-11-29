Новая почта начала применять на своих сортировочных терминалах… роботов. В настоящее время роботизированы зоны грузовых и мелких отправлений на 20 сортировочных центрах и к концу года они появятся еще на 10 объектах. Как работает нововведение и чего ждать украинцам в будущем читайте в материале Styler ниже. Что делают роботы на Новой почте? В зависимости от веса посылки компания использует различные виды роботов. Так, на зонах сортировки мелких отправлений (до 2 кг) используется робот-train, состоящий из двух секций. Работник выкладывает посылку на работа, который отвозит ее в сканер и перемещает в бокс, отвечающий за определенное географическое направление. Работают работы на специальной платформе с монорельсом, которая одновременно служит их зарядкой. Использование таких роботов, говорят в пресс-службе компании, позволило уже увеличить производительность сортировки мелких посылок в 2 раза. Сейчас работают 272 таких работы. Для сортировки отправок до 30 кг используются роботы-пируэты украинской компании Deus Robots. Такое название они получили, потому что могут вращаться вокруг своей оси. Из ленты выгрузки посылка попадает на работу. Далее он подъезжает для сканирования посылки и затем выкладывает ее на роликовый конвейер, из которого отправка попадает непосредственно в специальную сумку для доставки. Благодаря их ловкости, такие работы могут работать на разных участках сортировки. Чего ждать украинцам? Работа сортировочных терминалов позволяет увеличивать производительность без дополнительных нагрузок на сотрудников. А еще благодаря автоматизации процессов достигается большая точность в сортировке посылок. Таким образом, уменьшение влияния человеческого фактора позволит избежать возможных ошибок, на которые время от времени жалуются клиенты ЧП. , Самбора, Ковеля, Стоянки. А в планах ЧП – создать полностью роботизированный сортировочный центр. Как мы ранее писали, на портале "Дія" запустили новые услуги.