Пенелопа Крус украсила очередную глянцевую обложку – 47-летняя снялась для испанского ELLE. Как и предполагает предпраздничная тематика, звезда позирует в образах, достойных красной дорожки. Упор стилисты сделали на вариации маленького черного платья. А они, как известно, подходят всем. Пробуем повторить образы Пенелопы! Первый лук невероятно сексуальный и роскошный. Черное полупрозрачное кружевное платье с рукавами и высоким горлом Пенелопа дополнила туфлями из лакированной кожи на высоких шпильках. Красный маникюр и яркий макияж сделали аутфит гармоничным и завершенным.

Пенелопа Крус для глянца (фото: instagram.com/penelopecruzoficial) Всем, кто хочет повторить такой лук, следует учесть немаловажную деталь. Кружево – очень неоднозначный и капризный материал, который может сделать образ сексуальным и изысканным. А может и наоборот – удешевить его. Чтобы не промахнуться с выбором такого наряда, ориентируйтесь на советы стилиста.

Второй образ не менее стильен (фото: instagram.com/penelopecruzoficial) Второй аутфит был выполнен из не менее модного материала – бархата. Приталенное платье с V-образным вырезом, длинными рукавами и пышной юбкой в духе 90-х Пенелопа дополнило сапогами-казаками из серебристого материала. Удачно дополнили лук моносерьга, макияж с соблазнительными smoky и объемная укладка. Ранее 47-летняя Пенелопа Крус демонстрировала роскошную фигуру на новых чувственных фото.