"Европейская солидарность" возмущена попытками президента Владимира Зеленского построить в Украине авторитарный режим лукашенковского или путинского образца. Политические репрессии, нарушение принципов свободы слова, уголовные дела в ответ на острые вопросы общества и критику в адрес первого лица – это типичное поведение российской власти, которое недопустимо в Украине. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте партии. Главная цель политических репрессий Зеленского, до сих пор желающего увидеть на переговорах в глазах Путина мир, — дискредитировать тех, кто противостоял Кремлю с первого дня российской агрессии против Украины. "Более восьми лет наша страна противодействует стране-агрессору и отстаивает принципы свободы слова. А украинские защитники на фронте платят большую цену, отстаивая европейский цивилизационный выбор, который Украина сделала во время Революции Достоинства. В то время как в тылу действующая власть вместо развития европейской интеграции , свободы слова, диалога между властью и журналистами, поведением высшего должностного лица вводит свысокую модель общения со средствами массовой информации, начинает репрессии против неугодных журналистов и свободы слова", — говорится в заявлении. В политсиле добавили, что назначенцы из окружения Зеленского уже неоднократно совершали атаки на свободу слова в Украине. Агрессивная реакция представителей власти из-за отсутствия "теплой ванны" по сути стала политикой "слуг" по отношению к СМИ — начиная от давления на Общественного вещателя с требованием предоставлять монобольшинству увеличенное представительство на эфирах и заканчивая физической агрессией ставленника Зеленского Мецгера по отношению к журналистам "Радио Свобод". "Еще более возмутительно, что дело против главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова возбуждено из-за видео с учений. Неужели действующая власть на каждое видео в соцсетях, где речь идет о готовности защищать Украину, будет возбуждать дела в ДБР из-за волнения — или не слишком наши военные обеспокоили Путина и не слишком ли тщательно мы готовимся к войне со страной-агрессором?В этом контексте у общества вопрос во власти: сколько еще из государственного бюджета будут так щедро финансироваться репрессивные органы, не имеющие ничего общего с правоохранительными ?" — отмечают в партии. "Европейская солидарность" в очередной раз напоминает, что Государственное бюро расследований так и не открыло соответствующее уголовное дело по факту государственной измены из-за ливня спецоперации по задержанию "вагнеровцев". "Также ДБР молчит об анонсированном Зеленским "перевороте". Зато продуцирует новые дела против украинских журналистов. Нет сомнения, где сфабрикован этот заказ. "Европейская солидарность" отмечает: украинское патриотическое сообщество никогда не воспримет попытки разрушить свободу слова в Украине. Требуем от власти срочно провести расследование и выяснить, кто отдал приказ о возбуждении абсурдного уголовного дела против журналиста Юрия Бутусова. Зеленский должен наконец-то усвоить, что Украина — не Россия, и здесь узурпация и диктатура не пройдет. Украинцы этого не позволят", — подчеркивают в заявлении . Ранее стало известно, как Петр Порошенко и Европейская солидарность (ЕС) готовятся к следующим парламентским выборам.