Сотрудники специальной пенитенциарной службы министерства юстиции Грузии доставили экс-президента Михеила Саакашвили в Тбилисский городской суд, где состоится заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди».

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Издание напоминает, что ранее Минюст неоднократно отказывал Саакашвили в присутствии в зале суда, исходя из мер безопасности и рисков ухудшения состояния здоровья. В качестве альтернативы ему предлагалось участвовать в процессе дистанционно или проводить судебные заседания в тюрьме, однако политик этого не захотел.

Территория у суда полностью оцеплена полицией. На месте находятся сторонники Саакашвили, однако во двор суда их не пускают.

Судебный процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили будет транслироваться в прямом эфире. Тбилисский городской суд позволил Общественному вещателю Грузии обеспечить прямой сигнал из судебного зала. Ранее сообщалось, что заседание будет закрытым для всех средств массовой информации, остановили даже трансляцию адвоката Саакашвили Шота Тутберидзе из зала суда посредством мобильного телефона.

Саакашвили на суде уже заявил, что не признает обвинение прокуратуры и грузинское правосудие.

Также сообщается, что судебный процесс начался на фоне шумной акции протеста.

Как сообщалось ранее, сторонников политика не пускают в двор Тбилисского городского суда. Несколько митингующих забрались на ограждение близ здания суда с флагами Грузии и Украины. Они стали выкрикивать «Миша!, Миша!». Полицейские просили их спуститься, те не спустились, и копы применили перцовый спрей.

