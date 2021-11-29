Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может стать посредником между Украиной и Россией. По его словам, Турция заинтересована в том, чтобы в этом регионе установился мир.

«Наша позиция здесь ясна. Мы за мир в регионе, особенно что касается крымских татар. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией, особенно с господином Путиным», — цитирует Эрдогана Hurriyet.

«По этому поводу будет посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным», — добавил он.

Старания Эрдогана в Кремле не оценили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков очередной раз повторил, что Россия не сторона конфликта:

«Дело в том, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, и на таком саммите найти пути решения проблемы будет невозможно. Стороной конфликта является с одной стороны Киев, а с другой стороны — представители самопровозглашенных республик».

США готовятся к «непредвиденным обстоятельствам» в связи со скоплением войск России у границ Украины. Вашингтон не может публично раскрыть информацию настолько широко, насколько это делает на консультациях с европейскими и украинскими партнерами.

В ближайшее время Великобритания не будет вводить санкции против российского газопровода «Северный поток – 2», хотя и выступает против его запуска.