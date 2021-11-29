Шевченковский районный суд Киева по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова ушел в совещательную комнату: решение будет оглашено 1 декабря.

Об этом Украинской правде сообщил спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

По словам Максимец, в ходе дебатов прокурор попросил суд признать двух обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Дениса Вороненкова по корыстным мотивам группой лиц, совершенном по заказу, и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому.

Кроме того, признать одного из обвиняемых также виновным в незаконном хранении оружия, назначив последнему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Обвиняемые свою вину не признают.

Напомним, в марте 2017 года в центре Киева при входе в отель Премьер Палас расстреляли бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Он шел на встречу с еще одним бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Нападающий выстрелил в Вороненкова и его охранника, охранник успел в ответ выстрелить в киллера. После чего оба были госпитализированы. В итоге киллер в больнице умер.

Досудебное расследование по делу завершили в мае 2018 года. На скамье подсудимых оказались Александр Лось и Ярослав Тарасенко. Первый следил за убитым, второй якобы выполнял роль водителя.

Под Житомиром в 2019 году убили адвоката Святослава Пархоменко, защищавший интересы подозреваемых, от рук которых вероятно погиб депутат Государственной Думы Российской Федерации Денис Вороненков.

Вдова экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова неоднократно заявляла, что причастным к убийству ее мужа может быть бывший сотрудник Следственного комитета России Денис Панаитов.