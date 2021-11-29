В Португалии 13 игроков футбольного клуба "Белененсеш" заразились новым штаммом коронавируса "Омикрон". Своих одноклубников заразил футболист, вернувшийся из Южной Африки в Лиссабон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "В понедельник в Португалии было обнаружено 13 случаев коронавируса, вызванного штаммом "Омикрон". Все они были обнаружены у игроков и сотрудников лиссабонского футбольного клуба "Белененсеш" после того, как один из футболистов вернулся из Южной Африки", — пишет издание. Также уточняется, что о болезни стало известно в субботний матч с "Бенфикой". Игра была остановлена на второй минуте второго тайма после того, как на поле вышли только семь футболистов. Как выяснилось, других игроков отправили на самоизоляцию. Симптомы болезни появились у спортсменов вскоре после контакта с недавно вернувшимся из Южной Африки игроком. В данный момент на самоизоляции находятся 44 представителя "Белененсеша". В пресс-службе клуба отмечают, что большинство игроков переносят заболевание бессимптомно. Напомним, в ВОЗ оценили риск распространения штамма "Омикрон" на глобальном уровне. Отметим, МИД Украины не советует ехать в семь стран Африки из-за штамма "Омикрон".