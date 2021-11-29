В Украине зафиксировано 5 804 новых случаев COVID-19 — заболели 530 детей и 72 медработника.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы – 2 082 человека, умерли — 297, выздоровели — 10 477.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (473), Донецкой (457), Николаевской (401), Винницкой (373) областях и г. Киеве (431).

Напомним, расходы медучреждений на лечение пациентов с COVID-19 покрывает государство через Национальную службу здоровья Украины. Однако деньги компенсируются не за каждого COVID-пациента, а за количество медицинских бригад, которых в больнице должно быть не менее четырех (одна обслуживает около 20 человек).

Государственная служба статистики обнародовала данные о смертности и ее причинах в Украине за период с января по сентябрь 2021 года. COVID-19 занимает 4 место по смертности — инфекционная болезнь убила 40 014 украинцев с начала года.