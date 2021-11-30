На фоне обещаний компании Moderna создать вакцину против нового штамма COVID – 19 "Омикрон" акции предприятия выросли на 12%. Ее рыночная капитализация составила 150 млрд. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios. "В понедельник акции Moderna взлетели на 12%, в результате чего ее рыночная капитализация составила всего 150 млрд долларов", – пишет издание. При этом эксперты остались в неведении относительно того, останутся ли действующие вакцины столь же эффективными. "Нам нужно дождаться результатов исследований, чтобы узнать, насколько опасен новый штамм", – заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансел, отметив при этом, что в данный момент фармацевтическая компания работает над многовалентной вакциной, которая будет защищать от "Омикрона". Напомним, во вторник, 30 ноября, американская компания Regeneron Pharmaceuticals заявила, что ее препарат REGN-COV2 для лечения коронавирусного заболевания менее эффективен против нового штамма "Омикрон". Производитель лекарства сказал, что продолжаются дальнейшие исследования для подтверждения информации. Напомним, ранее генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что эффективность вакцин от коронавируса значительно снизится. Это связано с появлением нового штамма "Омикрон".