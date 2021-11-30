Блокирование выплаты долга в секторе возобновляемой энергетики Украины чревато санкциями государству и тюрьмой должностным лицам, совершающим противозаконные действия. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письма в адрес госорганов от юридического консультанта, защищающего интересы ДТЭК. Отмечается, что согласно законодательству Англии, блокирование расчетов может квалифицироваться как участие в умышленном сговоре, нарушении регуляторного права, а так же уголовном праве с соответствующей ответственностью за такие нарушения как в виде как финансовых санкций, так и тюремного заключения. Юридический советник Seladore Legal в письменном виде сообщил Кабинет Министров Украины, Министерство Украины, "ГарПок", "Укрэнерго" о нарушениях английского законодательства, связанных с неплатежами "ГарПоком" долгов перед ДТЭК. "Примите меры по оплате в полном объеме, причитающихся нашему клиенту средств в течение следующих 48 часов. Кроме того, предоставьте обязательства, что вы не будете предпринимать никаких шагов для использования средств, оставшихся от находящихся на банковских счетах облигаций "Укрэнерго"" Гарпока", для любых целей, кроме погашения задолженности перед нашим клиентом", — говорится в письме юрфирмы. Как сообщалось, из-за рисков уголовных производств и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадим Улида 30 ноября подал заявление об увольнении.