Масло в Украине в ближайшее время подорожает на 7-8%. Также будут дорожать наиболее дешевые продукты, потому что они в настоящее время обладают повышенным спросом среди украинцев.

Такое мнение высказал исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин в комментарии УНН.

“Однозначно будет расти стоимость масла. Плюс 7-8% на масло в ближайшее время мы точно увидим”, — сказал Пендзин.

По его словам, дорожать будут наиболее дешевые продукты, потому что они в настоящее время обладают повышенным спросом среди украинцев.

“С 1 декабря мы получим плюс 500 грн к минимальной заработной плате. Работодатель не из собственного кармана будет повышать. Поэтому все это ляжет в цену товара. С одной стороны мы будем иметь повышение спроса, а с другой увеличение расходов на производство. Поэтому декабрь будет месяцем роста цен. Перед праздниками у нас, как правило, появляется ажиотажный спрос, особенно на продовольственную группу”, — рассказал Пендзин.

По сравнению с прошлым годом, новогодний стол, в среднем, подорожает на 16-20%.

Со второго квартала 2022 года цены на мясо могут вырасти на 50%. Это касается всех видов мяса.

Яйца в Украине продолжат дорожать. По оценкам экспертов, уже в скором времени они будут стоить 40 гривен за десяток. Причин для этого несколько: сократилось производство куриных яиц, повысились цены на энергоносители.

Ранее сообщалось, что ценники на кофе взлетят. Причина — серьезные проблема у стран, которые считаются основными поставщиками зерен: Бразилии, Колумбии и Вьетнаме. Прогнозы экспертов говорят, что цены на кофейное зерно в течение этого года может увеличится на 20-55%.

Из-за удорожания энергоносителей литр рафинированного масла в магазине может подорожать до 100 гривен и выше.