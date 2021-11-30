На последний месяц 2021 года 36 газоснабжающих компаний установили цены на газ ниже 8 грн за кубометр.

По данным традиционного мониторинга информационно-консультационного центра ГазПравда, по сравнению с ноябрем 4 компании снизили свои ценники.

Как и в ноябре рейтинг самых выгодных предложений стартует с 7,799 грн за кубометр. Такую цену предложила компания Энерджи Трейд Групп (ETG.UA).

Только на 0,001 грн больше – 7,80 грн за куб – просит компания Neogas. Далее следуют Эвода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн за куб), Черкассы Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за куб), Топливэнерго (7,90 грн за куб), Энергогарантия (7,95 грн за куб).

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» предложила традиционные 7,96 грн за кубометр.

Такую же цену выставили Газпостачсервис и Тернопольоблгаз Сбыт.

Остальные компании выставили ценники от 7,98 до 13,5 грн за кубометр. Однако большинство газопоставщиков (36 компаний) в декабре будут продавать голубое топливо по цене до 8 грн за куб.

Самые высокие ценники на газ – 13,5 грн за куб – предлагает только Херсонская областная энергоснабжающая компания.Картинку можно увеличить, открыв в новой вкладке

В следующем году тарифы на газ для украинцев вырастут на 15%.

Украина призывает новое правительство Германии отказаться от российского газа, если Москва решится на новую военную интервенцию. Кроме того, Киев ждет от Берлина нового курса на реинтеграцию Крыма.

