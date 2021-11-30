В Министерстве экономики Украины рассказали, как получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить выплату с декабря.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель министра экономики Ирина Новикова.

Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение «Дія».

Алгоритм действий выглядит так:

гражданин, желающий принять участие в программе, выбирает в «Дії» услугу «єПідтримка»,

проходит проверку на соответствие установленным критериям,

открывает в онлайн-банке виртуальный счет и получает на него деньги.

«Виртуальные счета — бесплатные, комиссий за обслуживание не будет. Большинство операций в «Дії» осуществляются автоматически. В дальнейшем планируется запустить оффлайн-сервис», — сообщила Новикова.

Сейчас идут консультации с бизнесом, чтобы круг участников был самым широким, добавила она.

На портале государственных электронных услуг «Дія» запустили семь новых функций. Сейчас там можно дистанционно оформить пенсию, субсидию и получить ряд справок.

На портале «Дія» в тестовом режиме заработала услуга смены места жительства онлайн почти для всей Украины. Эта услуга станет доступна с 1 декабря.