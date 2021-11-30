Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко может попросить Россию вернуть ядерное оружие в страну. При условии, что НАТО перебросит ядерное вооружение из Германии в Польшу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "РИА Новости". В частности, его спросили, что будет, если ядерное оружие будет размещено в Польше. "Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь… Мы договоримся на какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком столкновении. Я же не зря сказал, мы на территории Беларуси к этому готовы", — отметил Лукашенко. Отметим, что после распада СССР Беларусь, как и Украина, присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и передала боеголовки России. Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может разместить ядерное оружие в странах Восточной Европы при условии, что Германия откажется от его размещения на своей территории. Отметим, что посол Украины в Германии Андрей Мельник в апреле 2021 года говорил, что Киев поднимет вопрос возвращения ядерного статуса, если не вступит в НАТО.