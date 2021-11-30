29 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранены двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попали окрестности населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранение.

В направлении населенного пункта Старый Айдар российские наемники применяли минометы калибра 120 мм.

Возле Новолуганского противник дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 30 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может стать посредником между Украиной и Россией. По его словам, Турция заинтересована в том, чтобы в этом регионе установился мир.

США готовятся к «непредвиденным обстоятельствам» в связи со скоплением войск России у границ Украины. Вашингтон не может публично раскрыть информацию настолько широко, насколько это делает на консультациях с европейскими и украинскими партнерами.