Сегодня Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Apple. Американская компания будет помогать Украине с разработкой и определением приоритетных проектов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По словам Федорова, меморандум предусматривает: сотрудничество при переписи населения в 2022-2023 годах; сотрудничество в организации проектов, связанных с сокращением бумажных транзакций; развитие приложения "Действие" для платформы iOS; сотрудничество в инициативе по цифровой грамотности; привлечение цифровых технологий в области здравоохранения.

"Также создаем рабочие группы, которые будут отвечать за разработку планов по реализации наших совместных инициатив", — добавил Федоров. Напомним, РБК-Украина писала о том, что Украина станет второй страной, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Минцифры подписал меморандум с американской компанией.