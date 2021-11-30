Среди верующих Московского патриархата и противников проевропейского курса Украины оказалось больше антивакцинаторов, чем среди прихожан других конфессий и сторонников вступления страны в ЕС и НАТО. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса от Gradus Research, предоставленного Styler . Антиваксы против ЕС и НАТО Проведенное исследование выявило, что цифры по антиваксерам по регионам Украины можно сравнивать с цифрами по отношению к вступлению Украины в Евросоюз и НАТО. Так, 71% вакцинированных поддерживают проевропейский курс страны и 63% тех, кто планирует это сделать. 32% тех, кто не планируют вакцинироваться, относятся негативно к прозападному курсу Украины. Среди вакцинированных таковых всего 14%.

Проевропейская ориентированность и вакцинация (Gradus Research) Прихожане УПЦ не спешат делать прививки Среди украинцев, которые называют себя верующими, больше всего сознательных среди прихожан недавно созданной Православной церкви Украины (ВТО). Таковых уже вакцинировалось 18%. Такой же процент, 18%, сделали это и в Украинской православной церкви Киевского патриархата (Патриарх Филарет). А в Украинской православной церкви Московского патриархата вакцинировано всего 8%.

Религиозная принадлежность к вакцинации в Украине (Gradus Research) Антивакцинаторы не слишком озабочены состоянием своего здоровья Опрос показал, что 20% антиваксеров призналось, что вообще не следит за своим здоровьем. Среди вакцинированных 61% в случае возникновения любых проблем с самочувствием всегда обращаются к врачу. Среди таких антиваксеров значительно меньше, только 45%.

Антиваксы не очень заботятся о своем здоровье (Gradus Research) Отметим, что в Украине на 30 ноября получили две дозы вакцины от коронавируса более 11 млн человек.