Прокуратура Крыма в порядке специального досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего контрадмирала командующего Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины. Его обвиняют в государственной измене и создании и руководстве преступной организацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора. По данным следствия, 1 марта 2014 года экс-командующего ВМС приказал сложить оружие и не сопротивляться во время оккупации Крыма. Однако ему предстояло сдерживать и локализовать вооруженный конфликт, а при необходимости дать отпор вооруженной агрессии. Отмечают, что обвиняемый объединился в преступную организацию с другими лицами, находившимися на стороне РФ во время оккупации полуострова. "Сразу после назначения на должность он публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ. В своей речи контрадмирал заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения украинской власти и обязался выполнять приказы самопровозглашенной оккупационной власти в Крыму", – говорится в сообщении. Напомним, прокуратура Крыма завершила расследование в отношении крымского "судьи", который стал сотрудничать с оккупационными властями. Обвинительный акт к нему передан в суд, ему грозит до 15 лет тюрьмы.