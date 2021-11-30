Сегодня, 30 ноября, ровно 70 лет назад родился Назарий Яремчук — один из основателей украинской эстрады, голос поколения, спел облетевшие весь мир вечные песни. В 2021 году, через 26 лет после смерти, культовому и всемирно известному певцу наконец-то присвоили звание Героя Украины! В этот день мы решили собрать для вас самые редкие фото и видео Яремчука, которые до сих пор мало кто видел. На архивных снимках, которые вы сейчас видите, можно убедиться, что Назарий был не просто секс-символом, но, как сейчас говорят, фэшн-иконой. Однако певец обо всем этом не думал, не одевался как-то "специально" – он был одержим только музыкой и тем, как ее воспринимает публика. Поговаривают, что каждую песню, прежде чем записать, Яремчук по 2-3 месяца "шлифовал" на живых выступлениях: смотрел на реакцию людей, что-то менял, пока не достигал "идеала".

Назарий Яремчук на уникальных фотографиях (фото roduna.org) Чем прославился Назарий Яремчук Назарий Яремчук считается первой мегазвездой Украины – во времена, когда отсутствовал даже намек на появление отечественного шоу-бизнеса. Кроме этого, Назарию неофициально присвоен титул первого "секс-символа" нашего государства.

Назарий Яремчук в молодости (фото: roduna.org) После того как певец имел честь первым спеть канонические произведения Владимира Ивасюка ("Красная рута", "Водограй" и другие) и снялся в фильме "Красная рута" 1971 года, по странам уже бывшего Советского Союза прокатилась настоящая "яремчукомания". Взрослые женщины и молодые девушки чуть не теряли сознание, когда видели звезду по телевидению или на концерте, была даже зарегистрирована "мода" по имени "Назарий" среди новорожденных деток.

Назарий Яремчук в молодости (фото: roduna.org) В 1970-х, выступая в составе ВИА "Смеричка", исполняя песни своих друзей-композиторов Ивасюка и Дутковского, выступая в дуэте с Василием Зинкевичем, Назарий Яремчук закладывал основы украинской популярной песни, нашей фирменной мелодии, которая действительно приобрела международный. В 1980-х Яремчук овладел более романтичным, поп-ориентированным направлением — начиная с его легендарной пластинки "Бесподобный мир красоты" 1980-го года. "Пригласи меня в свои сны", — пел Назарий и его слова и фантастическая красота волновали женщин всех возрастов.

Назарий Яремчук в молодости (фото: roduna.org) Самые популярные песни Яремчука Включайте эти и другие бессмертные песни – в память о Назарии. Гай, зеленая роща Стожары Белые лилии Отец и мать Только для тебя Слышишь, мама Родина Кстати, в честь большой даты планируется кроссплатформенный мультимедийный проект – "Re: Яремчук", приуроченный к 70-летию легендарного артиста. Будет презентован документальный фильм о Назарии, уникальной марке от Укрпочты, а также на стадии активной подготовки находится трибьют-альбом, который будет состоять из главных хитов из репертуара Яремчука в исполнении известных исполнителей. А еще послушайте "Черные брови, карие глаза" в исполнении Яремчука. Вы точно не пожалеете!