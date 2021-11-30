На Украине с 1 декабря повышаются налоги. Это коснется ЕСВ и единого налога для физических лиц-предпринимателей первой и второй группы. Какие суммы придется платить украинцам с 1 декабря 2021 – читайте в материале ниже. Как отмечено в бюджете на 2021 год, изменения связаны с ростом прожиточного минимума и минимальной заработной платы. С 1 декабря 2021 года минимальный прожиточный минимум вырастет с 2294 гривен до 2393 гривен, для трудоспособных лиц — до 2481 гривны. Наряду с этими суммами возрастут также минимальные прожиточные минимумы для детей. Лица, потерявшие трудоспособность, будут получать на 80 гривен больше – 1 934 гривен (было – 1 854 гривны). Повышаются также декретные выплаты для безработных – с 2 635 гривен до 2 749 гривен. Как изменятся налоги с 1 декабря С 1 декабря изменятся суммы налогов ЕСВ (единый социальный взнос) и единый налог для ФЛП (физических лиц-предпринимателей) первой и второй группы. Минимальный размер ЕСВ увеличится с 1320 гривен до 1430 гривен. Единый налог первой группы – с 260 гривен до 280 гривен. Единый налог второй группы – с 1 200 гривен до 1 400 гривен. Напомним, ранее мы сообщали о том, что с 1 декабря в Украине повысят пенсионные выплаты. А также мы рассказывали о том, какие изменения ждут украинцев с 1 декабря 2021 года.