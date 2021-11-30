Служба безопасности Украины заблокировала в Прикарпатье незаконный механизм масштабного экспорта древесины. Предварительно, с начала года злоумышленникам удалось переправить за границу лесоматериалы на сумму свыше 2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Ивано-Франковской области.

Силовики сообщают, что к схеме был причастен предприниматель из Ивано-Франковской области. Мужчина, несмотря на легальный бизнес, наладил еще и механизм экспорта в несколько стран нелегально вырубленной древесины.

Чтобы легализовать незаконно вырубленный лес, предприниматель скупал использованные товарно-транспортные накладные для их повторного использования. На основании этих накладных получал сертификат о происхождении древесины, необходимый для ее продажи за границу.

Во время осмотра груза, который пытался экспортировать через Одесский порт, правоохранители обнаружили очередную партию лесоматериалов хвойных пород, задекларированные характеристики которых не отвечают сопроводительным документам.

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