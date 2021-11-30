«Слуги народа» могут потерять монобольшинство в парламенте. Дело в том, что о выходе из фракции «СН» заявил народный депутат Роман Соха, который входит в МФО «Разумная политика». Его примеру могут последовать и другие.

Об этом написал украинский блогер Роман Шрайк в своем Telegram.

Он напомнил, что Соха входит в объединение Дмитрия Разумкова. И, как мажоритарщик, может покинуть фракцию, не опасаясь потерять мандат.

«Напомню, что в это объединение изначально входил 21 депутат-слуга. Но одного исключила сама фракция, а сегодня еще минус один. Теперь в «Слуге народа» остается 19 «разумковцев», из которых 13 списочников и 6 мажоритарщиков. Эти 6 тоже могут без проблем покинуть фракцию. Если шестеро выйдут, в СН останется 236 депутатов. 13 разумковцев-списочников из фракции выходить не будут, могут только не голосовать с ней синхронно. То есть, чтобы монобольшинство перестало быть монобольшинством не только по сути, но и на бумаге, нужно изыскать еще 11 мажоритарщиков, желающих покинуть корабль», — комментирует он.

Как сообщалось ранее, если бы выборы президента Украины прошли в середине ноября 2021 года, то в первом туре больше всего голосов набрал Владимир Зеленский — 23,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с концом октября (25,1%) рейтинг действующего президента несколько снизился.