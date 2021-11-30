В субботу, 4 декабря в 09:34 по Киеву состоится полное солнечное затмение – последнее затмение 2021 года. Его можно будет наблюдать с территории Антарктиды, южной Африки, юго-востока Австралии, в южных частях Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Подобные астрономические, пишет Обозреватель, явления считаются опасным периодом, когда рекомендуется всеми силами избегать конфликтных ситуаций и держать эмоции под контролем.

Это солнечное затмение будет последним на оси Близнецы – Стрелец. Следующее подобное произойдет только в декабре 2029 года. Декабрьское затмение активизирует энергию оптимистичного Стрельца, считают астрологи. Оно означает новое начало и будет благоприятным для людей, которые стремятся к творческому самовыражению.Что можно делать в солнечное затмение 4 декабря 2021

К наступлению затмения рекомендуется подготовиться: сделать генеральную уборку, выбросить все старое и ненужное, очистить пространство, чтобы положительная энергия перемен нашла место в доме.

Накануне затмения полезным будет разгрузочный день. Также желательно отказаться от вредных привычек, поскольку в затмение они приносят особенный вред здоровью.

В целом следует проявить заботу о самочувствии – больше отдыхать, высыпаться, не переедать, избегать интенсивных физических нагрузок, гулять на свежем воздухе, можно принять расслабляющую ванну и помедитировать.Что нельзя делать во время затмения Солнца 4 декабря

Категорически не рекомендуется в период затмения вступать в споры и конфликты, чтобы в дальнейшем сохранить позитив в отношениях.

Также следует всячески избегать стресса и стараться настраиваться на добрые помыслы и чувства. В день затмения нужно быть особенно внимательным на дороге, а в случае переутомления лучше совсем не садиться за руль.

Как известно, солнечное затмение всегда приходится на новолуние. Считается, что в дни новой Луны нельзя стричься, начинать новые дела, менять работу, переезжать и делать хирургические операции.

В декабре 2021 года православные верующие отмечают несколько больших церковных праздников, таких как Введение во храм Пресвятой Богородицы, день святого Николая Чудотворца. Кроме того, в течение всего месяца продолжается Рождественский пост.

Ранее сообщалось, сколько выходных дней будет в 2022 году — 116. При этом 105 их них – традиционные нерабочие субботы и воскресенья, остальные 11 предусмотрены календарем государственных праздников.

В декабре 2021 года в Украине будет 9 официальных выходных дней. Выходными будут: 4-5, 11-12, 18-19 и 25-27 декабря.