Если бы выборы в Верховную раду состоялись в конце ноября 2021 года, больше голосов получили бы три политсилы. За партию "Европейская солидарность" планируют голосовать 17,1% среди определившихся с выбором за партию "Слуга народа" — 15,0%, за "Батькивщину" — 13,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС. "Стоит отметить, что по формальным признакам рейтинги таких политических сил, как "ЕС" и "Слуга народа" отличаются в пределах статистической погрешности. Рейтинги "ЕС" и "Батькивщина" отличаются сверх статистической погрешности, а "Слуги народа" и "Батькивщины" — в рамках статистической погрешности", — отмечают социологи. Далее следуют "Умная политика" (9,9%), "ОПЗЖ" (9,2%), "Сила и честь" (6,7%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,7%), Радикальная партия ( 5,4%), "Наши" (5,3%), "УДАР" (4,5%). У других партий – более низкая поддержка. Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 26-29 ноября 2021 среди 1203 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод – телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%. Напомним, по данным КМИС, в середине октября 2021 года наивысшую поддержку получили четыре партии: "Европейская солидарность" (15,7% среди определившихся с выбором), "Слуга народа" (15,5%), "Батькивщина" ( 13,6%) и "ОПЗЖ" (13%).