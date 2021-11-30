В Азербайджане разбился вертолет Государственной пограничной службы. В результате инцидента погибли 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на haqqin.az. Сообщается, что военный вертолет разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат, расположенном на территории Хизинского района. В результате аварии погибли и ранены, также опубликован список 14 погибших. Руководство Государственной пограничной службы и Генпрокуратуры находится на месте происшествия, проводятся следственные мероприятия. О причинах крушения пока не сообщается.