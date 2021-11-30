В Киеве проходит митинг против старых маршруток, на который активисты привезли баранов. Животные испугались толпы людей, а также громких звуков из колонок. Кроме того, в ходе потасовок баранов таскали из стороны в сторону.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Митингующие протестовали против старых маршруток, скандируя «люди – не скот».

Активисты утверждали, что им от перевозчиков поступила достоверная информация о том, что у перевозчиков начали вымогать по 200 гривен с каждой маршрутки в день. В полиции Киева пока эти коррупционные схемы не комментируют.

«Сегодня» пишет, что акция была громкой – с колонками и микрофонами. Испуганные животные дергались туда-сюда. Состоялась потасовка с полицией, во время которой баранов таскали во все стороны.

В итоге полиция изъяла животных, а мэрия передала их в Киевский зоопарк. Организаторы и некоторые участники акции были арестованы.

Напомним, 8 ноября вступил в действие Закон Украины №2351, усиливающий уголовную и административную ответственность за жестокое обращение с животными.



Как сообщалось ранее, противники вакцинации от COVID-19 не добились ничего массовыми митингами, и теперь они сменят тактику. Антивакцинаторы намерены устраивать пикеты прямо возле пунктов вакцинации. Напомним, 24 ноября противники вакцинации пришли к зданию СБУ, где требовали освободить своего лидера Остапа Стахива.