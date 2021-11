25 ноября прошла презентация независимого гида Best Restaurants Kyiv&Odessa. Fourth Edition, в котором собрано 140 лучших заведений Киева и Одессы. Данное издание – 4-е в серии ресторанных гидов The Pink guide от француженки Мод Жозеф, работающей директором франко-украинской торгово-промышленной палаты и проживающей в столице Украины последние восемь лет. Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на mind.ua. Новый путеводитель — "пост-ковидный", как утверждает сама Мод, поскольку за прошедшие два года (именно столько прошло с момента выхода предыдущего издания) ресторанная индустрия пережила множество испытаний во всем мире, и они не закончились до сих пор. Что же изменилось в коронавирусную эпоху? Какие вкусные места появились на картах городов? Эти и многие другие вопросы возникают даже у тех, кто изредка посещает рестораны. Однако для автора гастрономия означает очень многое, помогая также проводить параллели между культурой и кухней Украины и Франции. Одесса в этом гиде появилась не случайно: Мод Жозеф родилась в Марселе, который ей дорог и по другим причинам. Поэтому возникла дополнительная связь с украинским городом вблизи моря – ностальгия иногда бывает чрезвычайно сильной. Однако не следует это рассматривать лишь как небольшой бонус – автор лично проверила знаковые места в портовом городе, подготовив для читателей готовую программу на уик-энд или более длительный отдых. Вернемся к мероприятию. Магазин Mandarin Maison, расположенный в торговом центре Mandarin Plaza, на несколько часов стал местом, в котором царила особая атмосфера – презентация, рождественский уголок в качестве фотозоны и, разумеется, фуршет. Мод Жозеф не разговаривает на украинском, однако приготовила для гостей несколько строк на русском с волшебным французским акцентом. Что было потом? Приятная музыка, неформальное общение, шампанское в бокалах и вкусные закуски – презентации книги о ресторанах другого и не ожидаешь. Мод Жозеф справедливо отметила, что главное во время посещения ресторанных заведений – это их атмосфера. Она же сделала презентацию гида ярким и веселым событием, но при этом в ресторанах и кафе атмосфера совсем другая. Сытный завтрак на углу любимой улицы, чашка кофе с десертом в небольшом кафе или бокал пива с разными закусками в баре, где также собрались друзья. Можно ходить без повода или на встречи, можно устраивать долгожданные воссоединения или заводить новые знакомства, можно открывать новые места, персонал которых сделает все возможное, чтобы удивить гостеприимством, едой или поздравлением в честь дня рождения или другого праздника. Жить в Киеве или Одессе, полностью игнорируя кухню этих городов – глупо, тогда как Best Restaurants Kyiv & Odessa с красочными фотографиями и удобными отметками по районам и станциям метро поможет исправить это упущение. Остается надеяться, что когда состоится выпуск пятого издания, нам уже не придется говорить об эпидемиологических ограничениях – как в Украине, так и во всем мире. И ничто не помешает ходить в любимые заведения или пробовать ранее неизвестные блюда. Как сообщалось, с 3 по 10 декабря украинцы снова смогут целую неделю смаковать жизнь французов и открыть для себя новые бренды и активности. Неделя Франции в Украине уже становится хорошей традицией. В рамках программы благодаря более 50 французским брендам украинцы в Киеве и других крупных городах (Днепре, Харькове, Одессе, Львове) смогут познакомиться или узнать больше об их продукции, погрузиться в традиции и культуру Франции.