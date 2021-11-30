В Киеве полицейские задержали пьяного работника автомойки за угон авто. Он также устроил аварию на дороге. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Киева. Сотрудник столичной автомойки в состоянии алкогольного опьянения решил угнать чужой автомобиль марки Tesla, чтобы прокатиться. Он взял ключи от авто, которые владелец машины оставил на мойке, и сел за руль. Во время движения по дороге пьяный мужчина не справился с управлением и попал в ДТП. В полицию обратился владелец Tesla, сообщив о похищении. Он не обнаружил свою машину на автомойке. Почти одновременно полицейские тоже получили другой вызов. Им сообщили о ДТП на проспекте Освободителей. На месте происшествия правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль и пьяного сотрудника автомойки. Злоумышленником оказался мужчина 1985 года рождения. Он рассказал полицейским, что хотел прокатиться. А тест на Драгере показал 2.36 промилле. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также полицией начато уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без него. Напомним, в Кременчуге Полтавской области пьяный мужчина устроил дебош в маршрутке. При этом он очень испугал детей.