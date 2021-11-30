В детскую больницу Кременчуга Полтавской области экстренно привезли 4-летнего ребенка, который проглотил большое количество таблеток из родительской аптечки.

Об этом сообщает «Кременчугская газета».

Врачи поставили диагноз «медикаментозное отравление».

По словам мамы, она не успела уследить за занятиями сына. Пока она занималась домашними делами, ребенок проглотил по меньшей мере 60 таблеток.

Сейчас за его жизнь борются врачи, предпринимая все меры для выведения из организма химические яды. Предварительно прогнозы о здоровье малыша медики не дают.