На северо-востоке Перу с 300-метрового обрыва упал микроавтобус.

Как сообщает местная спасательная служба, десять человек погибли, но число жертв может вырасти.

По информации радиостанция RPP, микроавтобус упал с высоты 300 метров. Семеро выживших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Рейс был из города Чачапояса в Мойобамбу. Полиция выясняет причины происшествия.



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