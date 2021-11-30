В Украине зафиксировано 10 554 новых случаев COVID-19. В частности, заболело 846 детей и 197 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 1 749 человек, умерли 561.

24 ноября во Всемирной организации здравоохранения сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса в Южной Африке. Этот вариант имеет большое количество мутаций.

Как сообщалось ранее, завод фармацевтической компании «Лекхим» в Харькове сможет разливать более 10 000 доз вакцины от COVID-19 в час.