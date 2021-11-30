В среду, 1 декабря, в Украине ожидается мокрый снег и гололедица. Водителей призывают осторожничать на дороге. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины. В западных, северных и юго-восточных областях, в частности в Киеве, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах — гололедица. На западе и юге страны прогнозируются порывы ветра, достигающие местами 15-20 м/с. "Водители, будьте особенно внимательны за рулем, во время движения неукоснительно соблюдайте ПДД. Не забывайте о поясах безопасности, соблюдайте безопасную скорость и дистанцию, правила парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники)", — говорится в сообщении. При этом в ведомстве напомнили водителям, что необходимо заменить шины на своем автомобиле зимними.