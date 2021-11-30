С 1 декабря минимальная зарплата в Украине повышается до 6 500 гривен. Соответственно, минимальная почасовая зарплата увеличивается с 36,1 гривны до 39,12 гривны.

Об этом говорится в материале «Апострофа».

Кроме того, увеличивается размер оклада работников первого разряда Единой тарифной сетки. Если в январе-ноябре 2021 года он составлял 2 670 гривен, то с 1 декабря – 2 893 гривны.

Эти разряды применяются для установления окладов (это не то же самое, что зарплата, которая включает в себя различные доплаты), прежде всего, бюджетников. Соответственно, повышения произойдут по всей тарифной сетке.

В Украине в 2022 году планируется поднять зарплаты учителям, врачам и стипендии студентам.

Минимальный размер зарплаты в Украине вырастет с 1 декабря 2021 года на 500 гривен до 6 500 гривен. Минимальный размер единого социального взноса вырастет до 1 430 гривен.