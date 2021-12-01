Бизнесмен Ринат Ахметов получил награду UEFA (Football Leadership Award). Она посвящена 85-летию "Шахтера" и 25-летию президентства Ахметова в клубе. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФК "Шахтер". По словам Ахметова, действительно специальная награда УЕФА за вклад в развитие украинского и европейского футбола адресована всему коллективу ФК "Шахтер" и его болельщикам. "Любая награда для меня — это не моя заслуга, это заслуга всего коллектива футбольного клуба "Шахтер", и, конечно же, прежде всего наших болельщиков. Поэтому все, что адресовано мне, я адресую всей семье футбольного клуба "Шахтер" , всем нашим болельщикам", — сказал Ринат Ахметов. Он отметил, что приоритетом для "Шахтера" остается играть в смелый, интеллектуальный, качественный футбол, который доставит радость болельщикам в Украине. "Все, что я делаю, я делаю прежде всего для болельщиков. Поэтому мне кажется, это очень важно. Болельщики хотят видеть качественную, красивую, атакующую игру. Мы все делаем для того, чтобы в наших руках были трофеи, и они получали огромное удовольствие от игры", – отметил Ринат Ахметов. Как сообщалось, ранее ФК "Шахтер" (Донецк) одержал минимальную победу над "Ингульцем" (Петрово) в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги – 1:0. Такой результат позволяет "горнякам" идти заподлицо с киевским "Динамо" как лидеры УПЛ.