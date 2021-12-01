В Кривом Роге Днепропетровской области родители решили выделить средства для школы на покупку пневматического пистолета Макарова, чтобы дети научились стрелять. Об этом сообщается на странице Покровского лицея Криворожского горсовета в Facebook. "Поддержка родительского общества нашего лицея продолжается. С целью качественного проведения занятий по предмету "Защита Украины" и практической оттачивания юношей и девушек мастерства по стрельбе, с учетом пожеланий лицеистов, очередное приобретение пневматического оружия, а именно пистолета "Макаров"", — говорится в сообщении. сообщении.

В Кривом Роге родители купили пистолет Макарова для школы (фото: facebook.com/Криворожский Покровский лицей Криворожского городского совета) Напомним, в полтавской колонии скончалась 20-летняя Вероника Моторина, приговоренная к 15 годам лишения свободы за убийство 64-летнего инструктора тира из огнестрельного оружия. Убийство мужчины произошло пару лет назад, когда Веронике было 18 лет. В тот роковой день она поссорилась с парнем и пошла пострелять в тир, чтобы снять стресс. Сначала она стреляла из пистолета Глок, затем взяла автомат АК-74, а после – пистолет Марголина, который и стал орудием убийства. Мы также писали о том, что в метро Харькова произошла стрельба из-за неправильного ношения масок. В подземке конфликт произошел между бывшим сотрудником налоговой полиции и группой студентов.